У ВР поки не планують вводити більш жорсткі заходи через карантин - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Верховній Раді України поки не будуть вводити більш жорсткі заходи у зв’язку з карантином. Проте, вже обмежили кількість працівників Апарату, які можуть перебувати одночасно у будівлі. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Поки робити якісь більш жорсткі заходи не плануємо. Сподіваюся, що ситуація не дійде до тієї межі, коли ми вимушені будемо впроваджувати додаткові обмеження”, - сказав Разумков.
За його словами, наразі у ВР обмежили кількість працівників Апарату, які одночасно можуть перебувати у будівлі ВР.
“На жаль, у нас є випадки захворювання співробітників Апарату, Секретаріату ВРУ”, - додав Разумков.
Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Верховна Рада України дев’ятого скликання відкрила роботу четвертої сесії.