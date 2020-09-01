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У ВР поки не планують вводити більш жорсткі заходи через карантин - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Верховній Раді України поки не будуть вводити більш жорсткі заходи у зв’язку з карантином. Проте, вже обмежили кількість працівників Апарату, які можуть перебувати одночасно у будівлі. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

У ВР поки не планують вводити більш жорсткі заходи через карантин - Разумков

“Поки робити якісь більш жорсткі заходи не плануємо. Сподіваюся, що ситуація не дійде до тієї межі, коли ми вимушені будемо впроваджувати додаткові обмеження”, - сказав Разумков.

За його словами, наразі у ВР обмежили кількість працівників Апарату, які одночасно можуть перебувати у будівлі ВР.

“На жаль, у нас є випадки захворювання співробітників Апарату, Секретаріату ВРУ”, - додав Разумков.

Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Верховна Рада України дев’ятого скликання відкрила роботу четвертої сесії.

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