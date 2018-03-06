У ВР поки не можуть назвати дату голосування за Виборчий кодекс

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КИЇВ. 6 березня. УНН. На сьогоднішній день в законопроект про новий Виборчий кодекс подано більш ніж 4 тисячі правок. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Станом на сьогодні є 4297 правок до нового Виборчого кодексу і зараз триває планомірна робота комітету над цими правками. Визначити точну дату (голосування у другому читанні — ред.) було б не коректно”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, до другого читання нового Виборчого кодексу надійшло 4400 поправок.

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