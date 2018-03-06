У ВР поки не можуть назвати дату голосування за Виборчий кодекс

“Станом на сьогодні є 4297 правок до нового Виборчого кодексу і зараз триває планомірна робота комітету над цими правками. Визначити точну дату (голосування у другому читанні — ред.) було б не коректно”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, до другого читання нового Виборчого кодексу надійшло 4400 поправок.