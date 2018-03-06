В Раде пока не могут назвать дату голосования за Избирательный кодекс

“По состоянию на сегодня есть 4297 поправок к новому Избирательному кодексу и сейчас идет планомерная работа комитета над этими правками. Определить точную дату (голосования во втором чтении — ред.) было бы некорректно”, — сообщил А.Парубий.

Как сообщал УНН, ко второму чтению нового Избирательного кодекса поступило 4400 поправок.