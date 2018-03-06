В Раде пока не могут назвать дату голосования за Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На сегодняшний день в законопроект о новом избирательный кодекс подано более 4 тысяч поправок. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на сегодня есть 4297 поправок к новому Избирательному кодексу и сейчас идет планомерная работа комитета над этими правками. Определить точную дату (голосования во втором чтении — ред.) было бы некорректно”, — сообщил А.Парубий.
Как сообщал УНН, ко второму чтению нового Избирательного кодекса поступило 4400 поправок.