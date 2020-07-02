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У ВР обговорюють "похорон" енергетики України на догоду Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Вчора профільний комітет ВР розглянув два законопроекти про зміни в енергетичній сфері. Перший - урядовий, пропонує заборонити імпорт електроенергії з РФ, а другий - альтернативний, авторства нардепа від "Слуги народу" Андрія Жупанина, навпаки - хоче відкрити імпорт російської електроенергії в Україну. Обидва проекти отримали підтримку комітету, розколовши його навпіл, повідомляє УНН.

Народні обранці, які підтримали урядовий проект, не вбачають необхідності імпорту електроенергії з РФ, тим паче на тлі перевиробництва власної. Вони вважають, що це буде "похорон" української енергетики.

"Я підтримав законопроект (урядовий - ред), який забороняє імпорт електроенергії з РФ та Білорусії. Тут немає політики, лише економіка. Сьогодні в енергетиці України хаос, ринок у перевиробництві електроенергії, мало збуту і, відповідно, більшість генерацій знаходяться у кризовому стані. Якщо сьогодні дозволити імпорт електроенергії з Білорусі, де будується два атомні блоки, чи з РФ - ми повинні будемо поховати власну енергетику. І тому це моє категоричне рішення (проти імпорту з РФ - ред)", - зазначив народний депутат Максим Єфімов.

Водночас, деякі з тих, хто підтримав альтернативний проект Жупанина думають, що цей проект не відкриває імпорт російської електроенергії.

"Я підтримав законопроект Жупанина. Але там не йдеться про прямий дозвіл продажу або закупівлі електроенергії. Навпаки, сьогодні діє ряд інших підзаконних і законних актів, які забороняють той чи інший імпорт електроенергії. Тобто, навіть якщо за цей закон проголосують, це не буде означати дозвіл на закупівлю електроенергії з інших країн", - вважає Анатолій Костюх.

Але його думку не розділяє колега по комітету, народний обранець з фракції "Голос" Інна Совсун. Вона вбачає в законопроекті дозвіл на імпорт російської електроенергії в Україну, але каже, що Жупанин "пообіцяв прибрати цю норму до другого читання".

"Обидва законопрокти набрали однакову кількість голосів. Я публічно попередила Жупанина, що я його не підтримаю, якщо там не буде чіткої заборони імпорту електроенергії з РФ, і це була моя принципова позиція", - зазначила вона.

Варто зазначити, що імпорт російської електроенергії став можливим завдяки правкам у законодавство восени минулого року, які у ЗМІ охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова енергетичного комітету ВР). Причому прийняті вони були не тільки на користь РФ, але і, швидше за все, на користь бізнесмена Ігоря Коломойського. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня - російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з ним. І тоді Жупанин був один з тих, хто підтримував імпорт електроенергії з РФ.

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