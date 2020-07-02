В ВР обсуждают "похороны" энергетики Украины в угоду России

Народные избранники, которые поддержали правительственный проект, не усматривают необходимости импорта электроэнергии из РФ, тем более на фоне перепроизводства собственной. Они считают, что это будут "похороны" украинской энергетики.

"Я поддержал законопроект (правительственный - ред), который запрещает импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Здесь нет политики, только экономика. Сегодня в энергетике Украины хаос, рынок в перепроизводстве электроэнергии, мало сбыта и, соответственно, большинство генераций находятся в кризисном состоянии. Если сегодня разрешить импорт электроэнергии из Беларуси, где строятся два атомных блока, или с РФ - мы должны будем похоронить собственную энергетику. И поэтому это мое категорическое решение (против импорта из РФ - ред)", - отметил народный депутат Максим Ефимов.

В то же время, некоторые из тех, кто поддержал альтернативный проект Жупанина полагают, что этот проект не открывает импорт российской электроэнергии.

"Я поддержал законопроект Жупанина. Но там речь не идет о прямом разрешении продажи или закупки электроэнергии. Наоборот, сегодня действует ряд других подзаконных и законных актов, запрещающих тот или иной импорт электроэнергии. То есть, даже если за этот закон проголосуют, это не будет означать разрешение на закупку электроэнергии из других стран", - считает Анатолий Костюх.

Но его мнение не разделяет коллега по комитету, народный избранник из фракции "Голос" Инна Совсун. Она видит в законопроекте разрешение на импорт российсской электроэнергии в Украину, но говорит, что Жупанин "пообещал убрать эту норму ко второму чтению".

"Оба законопрокта набрали одинаковое количество голосов. Я публично предупредила Жупанина, что я его не поддержу, если там не будет четкого запрета импорта электроэнергии из РФ, и это была моя принципиальная позиция", - отметила она.

Стоит отметить, что импорт российской электроэнергии стал возможным благодаря правкам в законодательство осенью прошлого года, которые в СМИ окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава энергетического комитета ВР). Причем принятые они были не только в пользу РФ, но и, скорее всего, в пользу бизнесмена Игоря Коломойского. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября - российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с ним. И тогда Жупанин был одним из тех, кто поддерживал импорт электроэнергии из РФ.