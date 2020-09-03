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У ВР не знайшлося голосів для уточнення виборчих процедур

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України відхилила законопроект №3971 про внесення змін до законодавства щодо уточнення окремих виборчих процедур, передає кореспондент УНН.

У ВР не знайшлося голосів для уточнення виборчих процедур

"Закон відхилено", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, у парламенті спершу не набралося голосів для підтримки законопроекту у першому читанні, а потім нардепи провалили голосування за відправлення законопроекту на доопрацювання.

Законопроект мав на меті техніко-юридичне доопрацювання окремих положень Виборчого кодексу України, зокрема, удосконалення процедури висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України. Так, повноваження районної у місті виборчої комісії у містах з районним поділом поширюються на територію відповідного району у місті, а відповідної міської виборчої комісії – на територію всієї міської територіальної громади.

Законопроектом передбачено внесення наступних змін:

▪️ щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;
▪️ щодо уточнення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;
▪️ щодо уточнення вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;
▪️ щодо висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій;
▪️ щодо переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати.

Також передбачаються зміни, якими можна буде змінити виборчу адресу без зміни реєстрації місця проживання.

Законопроектом виключається положення, коли міська організація партії може висувати по одному кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.

Окрім того, виключено умову, що кандидат у депутати ВР АР Крим, обласних, районних, міських та селищних рад повинен надавати довідку про наявність чи відсутність судимості, а також заяву про наявність заборгованості зі сплати аліментів.

Нагадаємо, в Україні набув чинності законопроект щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу.

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