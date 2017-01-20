У ВР хочуть заборонити органам місцевого самоврядування подавати позов до КСУ - експерт

“Зволікати не можна, бо цей закон нам необхідний, але поспішати ми теж не можемо. Основна порада — це швидко і гарно попрацювати в межах парламентської процедури. Маю надію, що доопрацювання буде стосуватися не лише узгодження термінології, а саме конкурсного добору суддів і доопрацювання інституту конституційної скарги — нове право громадян, коли громадяни, фізичні та юридичні особи, можуть звертатися до Конституційного суду з питань неконституційності закону після судів загальної юрисдикції,” — зазначила експерт.

“На жаль, законопроект звужує цей інститут конституційної скарги. Конституція нам дозволяє звертатися до суду з питань неконституційності закону, якщо цей закон був застосований судом загальної юрисдикції і ми пройшли всі інстанції. Це може звертатися юридична, фізична особа, винятків немає. Законопроект говорить, що не можуть звертатися юридичні особи публічного права. Це, зокрема, не зможуть звертатися органи місцевого самоврядування. В умовах політики державної децентралізації — це дивно,” — додала вона.

Як повідомляв УНН, КСУ продовжили розглядати мовний закон Ківалова-Колісніченка.