В ВР хотят запретить органам местного самоуправления подавать иск в КСУ - эксперт

"Медлить нельзя, потому что этот закон нам необходим, но спешить мы тоже не можем. Основной совет - это быстро и хорошо поработать в пределах парламентской процедуры. Надеюсь, что доработка будет касаться не только согласование терминологии, а именно конкурсного отбора судей и доработки института конституционной жалобы - новое право граждан, когда граждане, физические и юридические лица, могут обращаться в Конституционный суд по вопросам неконституционности закона после судов общей юрисдикции, " - отметила эксперт.

"К сожалению, законопроект сужает этот институт конституционной жалобы. Конституция нам позволяет обращаться в суд по вопросам неконституционности закона, если этот закон был применен судом общей юрисдикции и мы прошли все инстанции. Это может обращаться юридическое, физическое лицо, исключений нет. Законопроект говорит, что не могут обращаться юридические лица публичного права. Это, в частности, не смогут обращаться органы местного самоуправления. В условиях политики государственной децентрализации - это удивительно ", - добавила она.

Как сообщал УНН, КСУ продолжили рассматривать языковой закон Кивалова-Колесниченко.