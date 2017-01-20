В ВР хотят запретить органам местного самоуправления подавать иск в КСУ - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В парламенте находятся два законопроекта, согласно которым органы местного самоуправления не смогут обращаться в КСУ. Об этом в эфире "5 канала" сообщил эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, передает УНН.
"Медлить нельзя, потому что этот закон нам необходим, но спешить мы тоже не можем. Основной совет - это быстро и хорошо поработать в пределах парламентской процедуры. Надеюсь, что доработка будет касаться не только согласование терминологии, а именно конкурсного отбора судей и доработки института конституционной жалобы - новое право граждан, когда граждане, физические и юридические лица, могут обращаться в Конституционный суд по вопросам неконституционности закона после судов общей юрисдикции, " - отметила эксперт.
"К сожалению, законопроект сужает этот институт конституционной жалобы. Конституция нам позволяет обращаться в суд по вопросам неконституционности закона, если этот закон был применен судом общей юрисдикции и мы прошли все инстанции. Это может обращаться юридическое, физическое лицо, исключений нет. Законопроект говорит, что не могут обращаться юридические лица публичного права. Это, в частности, не смогут обращаться органы местного самоуправления. В условиях политики государственной децентрализации - это удивительно ", - добавила она.
Как сообщал УНН, КСУ продолжили рассматривать языковой закон Кивалова-Колесниченко.