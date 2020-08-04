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У ВР готують другий антирейдерський законопроект: деталі

У ВР готують другий антирейдерський законопроект: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Раді готують другий антирейдерський законопроект, який постараються ухвалити максимально швидко. Він направлений на захист бізнесу, міжнародних інвесторів та громадян. Про це УНН розповів голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін.

“Ще один важливий законопроект, яким ми будемо займатися відразу ж, з вересня, це так званий другий антирейдерський законопроект № 3774. Перший ми прийняли на самому початку нашої каденції (№ 159-IX— ред.). Ми його довго готували в постійному діалозі з Міністерством юстиції, представниками громадських організацій, ТСК з питань захисту прав інвесторів. Максимально швидко постараємося цей закон прийняти, тому що це в першу чергу для того аби захистити наш бізнес, захистити міжнародних інвесторів і громадян від тих випадків рейдерства, яким вони можуть піддатися”, — наголосив Костін.

За його словами, завдяки ухваленому першому законопроекту вдалося притиснути використання рейдерських схем, але вони знаходять нові шляхи.

“Другий антирейдерський закон спрямований на те, що ці шляхи теж припинити”, — додав Костін.

Окрім того він зазначив, що рейдерство це незаконний бізнес, який працює заради прибутку. На різні ризики хоч і виділяється бюджет від доходу, але чим більше перешкод, тим менша ймовірність, що цей бізнес виживе.

“Коли рентабельність цього незаконного бізнесу знижується за рахунок створення додаткових перешкод для застосування тієї чи іншої моделі рейдерства, багато хто з них замислюється чи треба їм цим займатися”, — підсумував Костін.

Як повідомляв УНН раніше, Тимчасова спеціальна комісія ВП з питань захисту прав інвесторів готує перші законопроекти, які захистять український бізнес від рейдерства.

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