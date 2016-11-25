У ВР готові до обговорення документа, який дасть старт перевірці е-декларацій

“Комітет правової політики і правосуддя своєю чергою готовий долучитися до фахового обговорення, до дискусії, до того, щоб ми все ж таки напрацювали дійсно якісний документ, щоб цей документ в повній мірі відповідав закону. Тому закликаємо НАЗК перейти від звинувачень до якісної роботи. Бо єдине, що ми бачимо, все, що НАЗК може успішно робити — виписувати собі десятикратні премії. Тому ми зі свого боку готові вийти на обговорення для ухвалення якісного документа, який дасть старт перевірці електронних декларацій в цій країні”, — зазначив І.Алєксєєв.

Як повідомляв УНН, у Мін’юсті побоюються перетворення НАЗК на “корупційний” орган.

Нагадаємо, Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій.