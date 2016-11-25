В ВР готовы к обсуждению документа, который даст старт проверке е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Комитет правовой политики и правосудия Верховной Рады готов к сотрудничеству с НАПК для обсуждения и принятия документа, который даст старт проверке электронных деклараций. Об этом заявил глава подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики и правосудия Игорь Алексеев во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Комитет правовой политики и правосудия в свою очередь готов присоединиться к профессиональному обсуждению, к дискуссии, к тому, чтобы мы все же разработали действительно качественный документ, чтобы этот документ в полной мере соответствовал закону. Поэтому призываем НАПК перейти от обвинений к качественной работе. Потому что единственное, что мы видим, все, что НАПК может успешно делать - выписывать себе десятикратные премии. Поэтому мы со своей стороны готовы выйти на обсуждение для принятия качественного документа, который даст старт проверке электронных деклараций в этой стране", - отметил И.Алексеев.
Как сообщал УНН, в Минюсте опасаются превращения НАПК в "коррупционный" орган.
Напомним, Минюст отказал НАПК в регистрации проверки е-деклараций.