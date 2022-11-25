У Воронезькій області Росії готують до евакуації жителів прикордонних районів — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Жителів Острогозького району Воронезької області готують евакуацію з 15 селищ і хуторів, розташованих "в межах 100 км від кордону РФ з Україною". Відповідні документи вже розсилають людям.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Вёрстка.
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Чиновники з посиланням на «вказівку губернатора Воронезької області» просять «організувати роботу з населенням» щодо можливого розміщення у родичів, які мешкають у безпечніших районах. Також адміністрація просить з'ясувати, хто із місцевих жителів може евакуюватись на особистому транспорті.
Зібрану інформацію потрібно надати до 12 грудня до місцевої єдиної диспетчерської служби з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Сумарне населення цієї території – понад 270 тисяч осіб.
У сусідній Білгородській області влада забороняє відвідувати деякі прикордонні села через регулярні обстріли. Із самого Білгорода мешканців на добровільній основі евакуювали вглиб країни, наприклад, у Підмосков'ї.
Додамо
У випадку повного блекауту евакуації в Києві не передбачено, але влада прораховує найгірші сценарії та готова надавати необхідну допомогу містянам. Мер міста зазначив, що евакуації не передбачено.