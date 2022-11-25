В Воронежской области России готовят к эвакуации жителей приграничных районов — СМИ

Детали

Чиновники со ссылкой на “указание губернатора Воронежской области” просят “организовать работу с населением” по возможному размещению у родственников, проживающих в более безопасных районах. Также администрация просит узнать, кто из местных жителей может эвакуироваться на личном транспорте.

Собранную информацию следует предоставить до 12 декабря в местную единую диспетчерскую службу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Суммарное население этой территории — более 270 тысяч человек.

В соседней Белгородской области власти запрещают посещать некоторые приграничные села из-за регулярных обстрелов. С самого Белгорода жителей на добровольной основе эвакуировали в глубь страны, например, в Подмосковье.

Добавим

В случае полного блэкаута эвакуации в Киеве не предусмотрено, но власти просчитывают самые плохие сценарии и готовы оказывать необходимую помощь горожанам. Мэр города отметил, что эвакуации не предусмотрено.