У ВООЗ висловили сумнів у даних про низький рівень побічних реакцій у китайської вакцини Sinopharm

Деталі

У ВООЗ пояснили, що в третьому етапі випробувань вакцини брала участь “невелика кількість людей з супутніми захворюваннями (крім ожиріння)”. Тому експерти засумнівалися в “якості доказової бази”, на підставі якої в Sinopharm прийшли до висновку про “низький ризик серйозних побічних явищ у осіб із супутніми патологіями,... які підвищують ймовірність важкого протікання викликається захворювання, яке викликається коронавірусом”.

У той же час фахівці організації “впевнені, що дві дози BBIBP-CorV ефективні в запобіганні... COVID-19 у дорослих у віці від 18 до 59 років”. У ВООЗ дієвість препарату оцінили в 78,1%, в той час як в Китаї раніше заявляли про ефективність на рівні 79,34%.

На підставі аналізу, який зараз проводять експерти ВООЗ, організація прийме рішення про схвалення вакцини Sinopharm для екстреного застосування.

Доповнення

У квітні китайська влада схвалила для клінічних випробувань третю вакцину від коронавірусу, розроблену національною фармацевтичною компанією Sinopharm.