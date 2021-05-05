У ВООЗ висловили сумнів у даних про низький рівень побічних реакцій у китайської вакцини Sinopharm
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) висловили “дуже низький рівень впевненості” в наданих китайською компанією Sinopharm даних про низьку ймовірність побічних ефектів її вакцини від коронавірусу BBIBP-CorV. При цьому, як повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на документ, який опинився в його розпорядженні, фахівці високо оцінюють ефективність препарату, пише УНН.
Деталі
У ВООЗ пояснили, що в третьому етапі випробувань вакцини брала участь “невелика кількість людей з супутніми захворюваннями (крім ожиріння)”. Тому експерти засумнівалися в “якості доказової бази”, на підставі якої в Sinopharm прийшли до висновку про “низький ризик серйозних побічних явищ у осіб із супутніми патологіями,... які підвищують ймовірність важкого протікання викликається захворювання, яке викликається коронавірусом”.
У той же час фахівці організації “впевнені, що дві дози BBIBP-CorV ефективні в запобіганні... COVID-19 у дорослих у віці від 18 до 59 років”. У ВООЗ дієвість препарату оцінили в 78,1%, в той час як в Китаї раніше заявляли про ефективність на рівні 79,34%.
На підставі аналізу, який зараз проводять експерти ВООЗ, організація прийме рішення про схвалення вакцини Sinopharm для екстреного застосування.
Доповнення
У квітні китайська влада схвалила для клінічних випробувань третю вакцину від коронавірусу, розроблену національною фармацевтичною компанією Sinopharm.