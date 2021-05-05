В ВОЗ выразили сомнение в данных о низком уровне побочных реакций у китайской вакцины Sinopharm
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили “очень низкий уровень уверенности” в предоставленных китайской компанией Sinopharm данных о низкой вероятности побочных эффектов ее вакцины от коронавируса BBIBP-CorV. При этом, как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, специалисты высоко оценивают эффективность препарата, пишет УНН.
Детали
В ВОЗ пояснили, что в третьем этапе испытаний вакцины участвовало “небольшое количество людей с сопутствующими заболеваниями (кроме ожирения)”. Поэтому эксперты усомнились в “качестве доказательной базы”, на основании которой в Sinopharm пришли к выводу о “низком риске серьезных побочных явлений у лиц с сопутствующими патологиями,... которые повышают вероятность тяжелого протекания вызываемого коронавирусом заболевания”.
В то же время специалисты организации “уверены, что две дозы BBIBP-CorV эффективны в предотвращении... COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 до 59 лет”. В ВОЗ действенность препарата оценили в 78,1%, в то время как в Китае ранее заявляли об эффективности на уровне 79,34%.
На основании анализа, который сейчас проводят эксперты ВОЗ, организация примет решение об одобрении вакцины Sinopharm для экстренного применения.
Дополнение
В апреле китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm.