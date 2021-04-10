Китай схвалив третю вакцину від коронавірусу компанії Sinopharm для клінічних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Китайська влада схвалила для клінічних випробувань третю вакцину від коронавірусу, розроблену національною фармацевтичною компанією Sinopharm. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій в суботу на її сторінці соціальної мережі Weibo, передає УНН.
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“Це рекомбінантна вакцина, що містить елементи шиповидного білка коронавірусу”, — уточнюється в заяві. Згідно із заявою, новий препарат “володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму”.
Вакцинація в КНР
За офіційними даними, крім згаданого препарату, в Китаї розроблено ще п’ять вакцин від коронавірусу: три інактивованих, аденовірусні і рекомбінантний білковий. Вони призначені для вакцинації в один, два або три етапи.
Нагадаємо
Раніше Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac почнеться після 10 квітня.