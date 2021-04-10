Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на ее странице социальной сети Weibo, передает УНН.
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“Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса”, — уточняется в заявлении. Согласно заявлению, новый препарат “обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма”.
Вакцинация в КНР
По официальным данным, кроме упомянутого препарата, в Китае разработаны еще пять вакцин от коронавируса: три инактивированных, аденовирусные и рекомбинантная белковая. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.
Напомним
Ранее Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что прививки первой партией китайской вакцины CoronaVac начнется после 10 апреля.