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Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний

Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний

Киев  •  УНН

 • 14470 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на ее странице социальной сети Weibo, передает УНН.

Цитата

“Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса”, — уточняется в заявлении. Согласно заявлению, новый препарат “обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма”.

Вакцинация в КНР

По официальным данным, кроме упомянутого препарата, в Китае разработаны еще пять вакцин от коронавируса: три инактивированных, аденовирусные и рекомбинантная белковая. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.

Напомним

Ранее Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что прививки первой партией китайской вакцины CoronaVac начнется после 10 апреля.

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