У Волинській області чоловік стріляв з рушниці по односельцях

“Сьогодні близько 4:00 на лінію служби „102“ поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців”, — йдеться в повідомленні.

Також, поліція зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку. На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна группа.

Нагадаємо, у Київській області у місті Українка чоловік поранив хлопця з травматичної зброї.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіків, які з балкона стріляли в людину.