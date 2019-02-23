У Волинській області чоловік стріляв з рушниці по односельцях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні на Волині місцевий житель стріляв із рушниці по односельцях. Про повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Волинської області.
“Сьогодні близько 4:00 на лінію служби „102“ поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців”, — йдеться в повідомленні.
Також, поліція зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку. На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна группа.
Нагадаємо, у Київській області у місті Українка чоловік поранив хлопця з травматичної зброї.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіків, які з балкона стріляли в людину.