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У водоймі на Житомирщині виявили тіло чоловіка

У водоймі на Житомирщині виявили тіло чоловіка

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло чоловіка виявили у водоймі у с.Красногірка Попільнянського району, повідомляє УНН прес-служба ДСНС області.

Виклик надійшов вчора від місцевих мешканців, які й виявили тіло загиблого.

“Загиблий знаходився близько в 10 метрах від берега. На гумовому човні бійці ДСНС підпливли до тіла та за допомогою гака й рятувальної мотузки вони витягли його на берег”, — повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, у м.Нова Каховка рятувальники дістали тіло 55-річного утопленика з 1,5 метрової глибини. До рятувальників звернулися за допомогою мешканці дачного кооперативу “Дружба”. Вони повідомили про те, що 8 березня троє чоловіків відпочивали на березі накопичувального ставка. Близько півночі двоє з них пішли додому, а куди подівся третій товариш невідомо. Спершу люди звернулися до відділу поліції, і правоохоронці знайшли біля водойми шапку зниклої людини.

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