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В водоеме в Житомирской области обнаружили тело мужчины

В водоеме в Житомирской области обнаружили тело мужчины

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело мужчины обнаружили в водоеме в с.Красногорка Попильнянского района, сообщает УНН пресс-служба ГосЧС области.

Вызов поступил вчера от местных жителей, которые и обнаружили тело погибшего.

"Погибший находился примерно в 10 метрах от берега. На резиновой лодке бойцы ГосЧС подошли к телу и с помощью крюка и спасательной веревки они вытащили его на берег", - сообщают в ГосЧС.

Напомним, в г.Новая Каховка спасатели достали тело 55-летнего утопленника с 1,5 метровой глубины. К спасателям обратились за помощью жители дачного кооператива "Дружба". Они сообщили о том, что 8 марта трое мужчин отдыхали на берегу накопительного пруда. Около полуночи двое из них ушли домой, а куда делся третий товарищ неизвестно. Сначала люди обратились в отдел полиции, и стражи порядка нашли возле водоема шапку пропавшего человека.

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