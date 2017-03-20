В водоеме в Житомирской области обнаружили тело мужчины

Вызов поступил вчера от местных жителей, которые и обнаружили тело погибшего.

"Погибший находился примерно в 10 метрах от берега. На резиновой лодке бойцы ГосЧС подошли к телу и с помощью крюка и спасательной веревки они вытащили его на берег", - сообщают в ГосЧС.

Напомним, в г.Новая Каховка спасатели достали тело 55-летнего утопленника с 1,5 метровой глубины. К спасателям обратились за помощью жители дачного кооператива "Дружба". Они сообщили о том, что 8 марта трое мужчин отдыхали на берегу накопительного пруда. Около полуночи двое из них ушли домой, а куда делся третий товарищ неизвестно. Сначала люди обратились в отдел полиции, и стражи порядка нашли возле водоема шапку пропавшего человека.