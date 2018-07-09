У водосховищі на Тернопільщині під час нічного купання втопився буковинець

“9 липня о 12:55 виявили та підняли на поверхню тіло громадянина, мешканця с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області, який напередодні потонув у Касперівському водосховищі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДСНС, на Тернопільщині з початку року потонули 25 осіб, у тому числі одний неповнолітній.

Нагадаємо, з початку року у водоймах України загинули понад 500 осіб.

Касперівське водосховище було утворено на р.Серет у Тернопільській області у 1964 році. Річка Серет є лівою притокою Дністра.