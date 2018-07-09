В водохранилище в Тернопольcкой области во время ночного купания утонул буковинец
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Ночью в Касперовском водохранилище утонул житель с. Боровцы Кицманского района Черновицкой области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области, передает УНН.
“9 июля в 12:55 обнаружили и подняли на поверхность тело гражданина, жителя с. Боровцы Кицманского района Черновицкой области, который накануне утонул в Касперовском водохранилище”, - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГСЧС, в Тернопольской области с начала года утонули 25 человек, в том числе один - несовершеннолетний.
Напомним, с начала года в водоемах Украины погибли более 500 человек.
Касперовское водохранилище было создано на р.Серет в Тернопольской области в 1964 году. Река Серет является левым притоком Днестра.