В водохранилище в Тернопольcкой области во время ночного купания утонул буковинец

“9 июля в 12:55 обнаружили и подняли на поверхность тело гражданина, жителя с. Боровцы Кицманского района Черновицкой области, который накануне утонул в Касперовском водохранилище”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, в Тернопольской области с начала года утонули 25 человек, в том числе один - несовершеннолетний.

Напомним, с начала года в водоемах Украины погибли более 500 человек.

Касперовское водохранилище было создано на р.Серет в Тернопольской области в 1964 году. Река Серет является левым притоком Днестра.