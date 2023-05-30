Після масштабного збою послуги Vodafone відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Минулої доби у роботі мобільного оператора Vodafone був масштабний збій. Користувачі залишились без зв'язку. Компанія вже відновили послуги. Про це повідомляють на офіційній сторінці Vodafone у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Раді повідомити, що проблему усунуто", - йдеться в повідомленні Vodafone.
Доповнення
Користувачі Vodafone зазнали, що проблеми зі зв'язком виникли щонайменше у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
Причину збою не було названо.