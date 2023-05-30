После масштабного сбоя услуги Vodafone возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. За прошедшие сутки в работе мобильного оператора Vodafone был масштабный сбой. Пользователи остались без связи. Компания уже возобновила услуги. Об этом сообщают на официальной странице Vodafone в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Рады сообщить, что пробелма устранена", - говорится в сообщении Vodafone.
Дополнение
Пользователи Vodafone отмечали, что проблемы со связью возникли как минимум в Киеве, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областях.
Причина сбоя не была названа.