У ВМС США заборонили китайський додаток TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом - інакше їх відключатимуть від інтернету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити кіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів. Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США", - ідеться в повідомленні.
Водночас, як зазначається, в чому саме полягає загроза китайського додатка, військове керівництво не уточнило.
TikTok - китайський застосунок, що спеціалізується на коротких відео, набуває дедалі більшої популярності в американської молоді. Раніше користувачі помітили, що сервіс цензурував матеріали зі згадками протестів у Гонконзі чи репресій уйгурів у Сіньцзяні. Однак компанія ByteDance Ltd, якій належить TikTok, заперечує співпрацю з владою Китаю.
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