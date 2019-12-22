В ВМС США запретили китайский приложение TikTok

"По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил.

TikTok - китайский приложение, специализирующаяся на коротких видео, приобретает все большую популярность в американской молодежи. Ранее пользователи заметили, что сервис цензурировал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий уйгуров в Синьцзяне. Однако компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, отрицает сотрудничество с властями Китая.

Напомним, Трамп призвал Apple покинуть Китай.