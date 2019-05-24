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У ВМС США назвали винних в атаці на танкери в Арабських Еміратах

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Глава Об’єднаного штабу Збройних сил США і контр-адмірал американських ВМФ Майкл Глідей заявив, що Штати вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) 12 травня атакував танкери в порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), передає Reuters, пише УНН.

“Ми приписуємо атаку на судна в Фуджейрі КВІР”, — сказав Глідей журналістам. За його словами, Пентагон встановив, що магнітні міни, що використовувалися для вибухів, належать КВІР. Віце-адмірал відмовився назвати спосіб доставки вибухових пристроїв з Ірану в ОАЕ.

З такою заявою Глідей виступив після того, як стало відомо, що США направлять на Близький Схід ще 1,5 тисячі військових. Рішення про збільшення числа американських військових в Вашингтоні прийняли на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном.

В середині травня відбулися дві атаки на танкери поблизу берегів ОАЕ. Агентство Tasnim з посиланням на джерела писало, що 12 травня в Фуджейрі сталося декілька вибухів і загорілися кілька нафтових танкерів, місцева влада заявляла, що вибухів не було. У МЗС ОАЕ пізніше повідомили, що “диверсійні операції” не привели до людських жертв або ж витоку палива з суден. У заяві дипломатичного відомства не уточнювалося, як саме були атаковані танкери.

Як повідомляв УНН, атаки на нафтопроводи в Саудівській Аравії націлені не тільки проти королівства, а й створюють загрозу безпеці всій світовій економіці. Про це, як повідомило в середу, 15 травня, Саудівське агентство друку, йшлося в спеціальній заяві саудівського уряду.

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