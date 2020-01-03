У ВМС розповіли про плани щодо суден "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу"

КИЇВ. 3 січня. УНН. Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", що в листопаді минулого року повернулись з полону в анексованому Росією Криму, будуть повернуті до експлуатації після відновлення. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України.