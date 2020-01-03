В ВМС рассказали о планах относительно судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу"

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КИЕВ. 3 января. УНН. Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", что в ноябре прошлого года вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму, будут возвращены в эксплуатацию после восстановления. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Что касается возвращения указанных образцов вооружения в эксплуатацию в Военно-Морских Силах ВС Украины сообщаем, что после восстановления мбак "Никополь", мбак "Бердянск", буксир "Яны Капу" будут возвращены в эксплуатацию", - сообщили в ответ на запрос УНН.

В ВМС сразу отметили, что вопрос о проведении экспертной оценки, ремонта вооружения и военной техники "является информацией для служебного пользования и не подлежит разглашению".

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что возвращенные из российского плена корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" отремонтируют в течение трех месяцев.

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