У ВККСУ розповіли про план роботи на цей рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України планують цього року провести атестацію понад 12 тисяч суддів. Про це сьогодні на 15-му черговому з'їзді суддів України у Києві заявив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент УНН.
"Цього року через процедуру ВККС пройдуть понад 12 тисяч суддів і кандидатів у судді," - сказав Козьяков.
За його словами, цього року планується провести кваліфікаційну оцінку суддів на відповідність посадам.
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Всього у цій процедурі візьме участь понад 5,3 тис. осіб. Вже пройшли атестацію 520 чоловік. У стадії проходження 990 чоловік.
Також планується розпочати конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності в якому візьме участь понад 600 кандидатів.
Крім того, заплановано переведення суддів в інші суди без конкурсу у разі реорганізації або ліквідації того чи іншого суду.
Водночас, цього року відбудеться другий конкурсний добір до Верховного суду України, в якому візьме участь 580 кандидатів, цей конкурс, як зазначив Козьяков, заплановано провести у другій половині цього року.