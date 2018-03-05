В ВККСУ рассказали о плане работы на этот год
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Высшей квалификационной комиссии судей Украины планируют в этом году провести аттестацию более 12 000 судей. Об этом сегодня на 15-м очередном съезде судей Украины в Киеве заявил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент УНН.
"В этом году через процедуру ВККС пройдут более 12 тыс. судей и кандидатов в судьи", - сказал Козьяков.
По его словам, в этом году планируется провести квалификационную оценку судей на соответствие должностям.
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Всего в этой процедуре примет участие более 5,3 тыс. человек. Уже прошли аттестацию 520 человек. В стадии прохождения 990 человек.
Также планируется начать конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности в котором примет участие более 600 кандидатов.
Кроме того, запланировано перевод судей в другие суды без конкурса в случае реорганизации или ликвидации того или иного суда.
В то же время, в этом году состоится второй конкурсный отбор в Верховный суд Украины, в котором примет участие 580 кандидатов, этот конкурс, как отметил Козьяков, запланировано провести во второй половине этого года.