У ВККСУ повідомили, коли оберуть експертів для відбору суддів до ВАС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Днями комісія обиратиме кандидатів, які увійдуть до громадської ради міжнародних експертів для відбору суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАС). Про це в інтерв’ю журналу "Фокус" заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, передає УНН.
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"Міжнародні організації запропонували 12 кандидатур експертів (для відбору суддів ВАС – ред.), детальну інформацію про них ми розмістили на нашому сайті. Днями комісія вибере шістьох, які увійдуть до Громадської ради міжнародних експертів. Процедура буде максимально відкритою і технічною", - повідомив Козьяков.
Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду України подали 128 претендентів.