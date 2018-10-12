У ВККСУ повідомили, коли оберуть експертів для відбору суддів до ВАС

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"Міжнародні організації запропонували 12 кандидатур експертів (для відбору суддів ВАС – ред.), детальну інформацію про них ми розмістили на нашому сайті. Днями комісія вибере шістьох, які увійдуть до Громадської ради міжнародних експертів. Процедура буде максимально відкритою і технічною", - повідомив Козьяков.

Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду України подали 128 претендентів.



