В ВККСУ сообщили, когда выберут экспертов для отбора судей в ВАС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На днях комиссия будет выбирать кандидатов, которые войдут в общественный совет международных экспертов для отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, передает УНН.
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"Международные организации предложили 12 кандидатур экспертов (для отбора судей ВАС - ред.), подробную информацию о них мы разместили на нашем сайте. На днях комиссия выберет шесть, которые войдут в Общественный совет международных экспертов. Процедура будет максимально открытой и технической", - сообщил Козьяков.
Напомним, документы для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины подали 128 претендентов.