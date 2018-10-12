В ВККСУ сообщили, когда выберут экспертов для отбора судей в ВАС

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"Международные организации предложили 12 кандидатур экспертов (для отбора судей ВАС - ред.), подробную информацию о них мы разместили на нашем сайте. На днях комиссия выберет шесть, которые войдут в Общественный совет международных экспертов. Процедура будет максимально открытой и технической", - сообщил Козьяков.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины подали 128 претендентов.



