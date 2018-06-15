У військовій розвідці пояснили причину підвищеної боєготовності ЧФ Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Чорноморський військово-морський флот Росії привели у підвищену бойову готовність, адже напередодні розпочався чемпіонат світу з футболу у Росії. Про це заявив 5 каналу прес-секретар Головного управління розвідки Міноборони Микола Красний, передає УНН.
"Учора розпочався чемпіонат із футболу у РФ. У рамках цього чемпіонату вона привела у підвищений ступень бойової готовності відповідні чергові сили та засоби", – розповів прес-секретар ГУР Микола Красний.
За даними розвідки, є чотири види ступенів бойової готовності: постійна, за якої люди можуть йти у відпустки, підвищена, воєнна загроза і повна бойова готовність. Підвищена, за словами прес-служби, в основному зобов'язує долучати більше людей на чергування.
"Російська Федерація - специфічна країна. То вона "казаків" приводить до нагляду на футбол, то флот в бойову готовність... Ці всі заходи - вони вписуються в загальну канву агресивної постімперської політики РФ. Тобто посилення на флоті не відбувається, загрози немає", – запевнили в ГУР.
Раніше Reuters з посиланням на джерела, близькі до російських військових, повідомило, що сили Чорноморського флоту РФ перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб протидіяти потенційним спробам України перешкодити проведенню чемпіонату світу з футболу, який стартував в Москві 14 червня.