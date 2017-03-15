У віці 82 років помер Датський принц Річард
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Датський принц Річард, німецький князь Сайн-Вітгенштейн-Берлебургскій, шурин королеви Данії Маргрете II помер у понеділок на 83-му році життя. Про це повідомляється в заяві копенгагенського палацу Амаліенборг, офіційної резиденції данської королівської сім’ї, передає УНН.
“З почуттям великої скорботи від імені Її Королівської Високості принцеси Бенедикти повідомляємо, що Його Високість принц Річард помер,” — йдеться в заяві.
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Відзначається, що в понеділок принц раптово помер в замку Берлебург в ФРН (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія). Принцеса Бенедикта, раніше покинула чоловіка і виїхала до сестри в Данію, спішно повернулася в Берлебург.
Інтернет-газета The Local повідомляє, що принц довгий час боровся з раком.
Річард народився в 1934 році в старовинної аристократичної німецької сім’ї. Його батько князь Густав Альбрехт зник в 1944 році в Білорусії, де воював в рядах вермахту.
Річард і данська принцеса Бенедикта одружилися в 1968 році. Пара виховала трьох дітей. Спадкоємцем Річарда оголошений їх старший син Густав. Він успадкує не тільки замок покійного князя, а й 15 тис. га лісових володінь навколо нього.