У віці 38 років помер принц Брунею Хаджи Абдул Азім
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У віці 38 років помер четвертий в черзі на трон принц Брунею Хаджи Абдул Азім, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Принц Азім, шоста дитина султана, помер в столиці Бандар-Сері-Бегаван близько 10 ранку в суботу, 24 жовтня.
Згідно ісламської традиції, його похорон був проведений в той же день, тоді ж був оголошений семиденний національний траур, протягом якого святкування заборонені.
Хоча точна причина смерті Азіма не була з'ясована, за деякими повідомленнями, він страждав від раку.
Як повідомляв УНН, раніше на 60-му році життя помер глава окупаційної російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт.