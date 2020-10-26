В возрасте 38 лет скончался принц Брунея Хаджи Абдул Азим
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В возрасте 38 лет скончался четвертый в очереди на трон принц Брунея Хаджи Абдул Азим, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Принц Азим, шестой ребенок султана, умер в столице Бандар-Сери-Бегаван около 10 утра в субботу, 24 октября.
Согласно исламской традиции, его похороны были проведены в тот же день, тогда же был объявлен семидневный национальный траур, в течение которого празднования запрещены.
Хотя точная причина смерти Азима не была выяснена, по некоторым сообщениям, он страдал от рака.
Как сообщал УНН, ранее на 60-м году жизни скончался глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт.