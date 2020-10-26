В возрасте 38 лет скончался принц Брунея Хаджи Абдул Азим

Принц Азим, шестой ребенок султана, умер в столице Бандар-Сери-Бегаван около 10 утра в субботу, 24 октября.

Согласно исламской традиции, его похороны были проведены в тот же день, тогда же был объявлен семидневный национальный траур, в течение которого празднования запрещены.

Хотя точная причина смерти Азима не была выяснена, по некоторым сообщениям, он страдал от рака.

Как сообщал УНН, ранее на 60-м году жизни скончался глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт.