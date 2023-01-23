У Вишгороді повідомили про “замінування” будівлі районного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Пресслужба Вишгородського районного суду Київської області інформує про надходження повідомлення про замінування, у зв’язку з чим, розгляд призначених справ перенесено, прийом громадян призупинено, передає УНН.
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“Вишгородський районний суд Київської області інформує, що у зв'язку з надходженням повідомлення про замінування робота суду тимчасово припиняється. Розгляд призначених справ переноситься, прийом громадян не здійснюється! Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
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