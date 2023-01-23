У Вишгороді повідомили про “замінування” будівлі районного суду

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“Вишгородський районний суд Київської області інформує, що у зв'язку з надходженням повідомлення про замінування робота суду тимчасово припиняється. Розгляд призначених справ переноситься, прийом громадян не здійснюється! Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково”, – йдеться в повідомленні.

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Тим часом, у Броварах школярів відпустили додому через загрозу теракту – поліція проводить обшуки у всіх закладах освіти.