В Вышгороде сообщили о "минировании" здания районного суда

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“Вышгородский районный суд Киевской области информирует, что в связи с поступлением сообщения о заминировании работа суда временно прекращается. Рассмотрение назначенных дел переносится, прием граждан не осуществляется! О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.

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Тем временем, в Броварах школьников отпустили домой из-за угрозы теракта – полиция проводит обыски во всех учебных заведениях.