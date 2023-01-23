В Вышгороде сообщили о "минировании" здания районного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Пресс-служба Вышгородского районного суда Киевской области информирует о поступлении сообщения о заминировании, в связи с чем, рассмотрение назначенных дел перенесено, прием граждан приостановлен, передает УНН.
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“Вышгородский районный суд Киевской области информирует, что в связи с поступлением сообщения о заминировании работа суда временно прекращается. Рассмотрение назначенных дел переносится, прием граждан не осуществляется! О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении.
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