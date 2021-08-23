У Вірменії відомого хірурга, якого звинувачують у втручанні у вибори, можуть повторно арештувати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Апеляційний кримінальний суд у Єревані задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про звільнення відомого хірурга, колишнього директора медичного центру “Ізмірлян” Армена Чарчяна під заставу, і виніс рішення про його арешт, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

Армен Чарчян, обраний депутатом, був заарештований за звинуваченням в примусі співробітників свого медцентру до участі у позачергових виборах в Національні збори 20 червня, на яких він балотувався від опозиційного блоку.

Чарчяна, який ще до отримання депутатського мандата провів під арештом близько місяця, 21 липня суд звільнив під заставу та на підписку про невиїзд. 61-річний професор свою провину не визнає.

Адвокати Чарчяна заявили, що збираються оскаржити рішення Апеляційного суду про повторний арешт клієнта. У разі визнання винним відомому хірургу загрожує до семи років в’язниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КС Вірменії визнав перемогу партії Пашиняна на парламентських виборах

Додамо

Дострокові вибори в парламент Вірменії пройшли 20 червня. У них взяли участь чотири блоки і 21 партія. 27 червня ЦВК оприлюднила остаточні результати голосування. Партія виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір” перемогла, набравши 53,91%. Блок “Вірменія” набрав 21,9% голосів, блок “Честь маю” — 5,22%. Решта не змогли подолати 5-відсотковий поріг.

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