У Вірменії відомого хірурга, якого звинувачують у втручанні у вибори, можуть повторно арештувати

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Армен Чарчян, обраний депутатом, був заарештований за звинуваченням в примусі співробітників свого медцентру до участі у позачергових виборах в Національні збори 20 червня, на яких він балотувався від опозиційного блоку.

Чарчяна, який ще до отримання депутатського мандата провів під арештом близько місяця, 21 липня суд звільнив під заставу та на підписку про невиїзд. 61-річний професор свою провину не визнає.

Адвокати Чарчяна заявили, що збираються оскаржити рішення Апеляційного суду про повторний арешт клієнта. У разі визнання винним відомому хірургу загрожує до семи років в’язниці.

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Дострокові вибори в парламент Вірменії пройшли 20 червня. У них взяли участь чотири блоки і 21 партія. 27 червня ЦВК оприлюднила остаточні результати голосування. Партія виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір” перемогла, набравши 53,91%. Блок “Вірменія” набрав 21,9% голосів, блок “Честь маю” — 5,22%. Решта не змогли подолати 5-відсотковий поріг.