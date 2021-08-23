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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Армении известного хирурга, обвиняемого во вмешательстве в выборы, могут повторно арестовать

В Армении известного хирурга, обвиняемого во вмешательстве в выборы, могут повторно арестовать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Апелляционный уголовный суд в Ереване удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции об освобождении известного хирурга, бывшего директора медицинского центра "Измирлян" Армена Чарчяна под залог, и вынес решение о его аресте, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Армен Чарчян, избранный депутатом, был арестован по обвинению в принуждении сотрудников своего медцентра к участию во внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня, на которых он баллотировался от оппозиционного блока.

Чарчяна, который еще до получения депутатского мандата провел под арестом около месяца, 21 июля суд освободил под залог и подписку о невыезде. 61-летний профессор свою вину не признает.

Адвокаты Чарчяна заявили, что собираются обжаловать решение Апелляционного суда о повторном аресте клиента. В случае признания виновным известному хирургу грозит до семи лет тюрьмы.

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Добавим

Досрочные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. В них приняли участие четыре блока и 21 партия. 27 июня ЦИК обнародовала окончательные результаты голосования. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. Остальные не смогли преодолеть 5-процентный порог.

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