У Вінницькій області екс-держслужбовця підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин

“Повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства „Мурафський кар’єр“ за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України). За даними слідства, директор державного підприємства „Мурафський кар’єр“, в період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, всупереч вимог ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодексу України про надра, п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, достовірно знаючи про те, що у вказаного державного підприємства спеціальний дозвіл на користування надрами зупинений, а у подальшому анульований, організував, незаконне видобування флюсового вапняку на території Жданівського родовища, яке перебувало в користуванні підприємства”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівником організовано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення — вапняку флюсового в кількості 58811 куб. м

“Вказані злочинні дії призвели до заподіяння збитків державі на суму 150 млн грн”, — додали в прокуратурі.