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У Вінницькій області екс-держслужбовця підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин

У Вінницькій області екс-держслужбовця підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин

Київ • УНН

 • 11005 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Вінницькій області екс-керівнику державного підприємства повідомлено про підозру за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на суму 150 млн грн. Про це повідомляє прокуратура регіону, передає УНН.

“Повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства „Мурафський кар’єр“ за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України). За даними слідства, директор державного підприємства „Мурафський кар’єр“, в період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, всупереч вимог ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодексу України про надра, п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, достовірно знаючи про те, що у вказаного державного підприємства спеціальний дозвіл на користування надрами зупинений, а у подальшому анульований, організував, незаконне видобування флюсового вапняку на території Жданівського родовища, яке перебувало в користуванні підприємства”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівником організовано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення — вапняку флюсового в кількості 58811 куб. м

“Вказані злочинні дії призвели до заподіяння збитків державі на суму 150 млн грн”, — додали в прокуратурі.

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