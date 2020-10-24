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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65238 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91420 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104403 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123985 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 100319 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101273 просмотра

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В Винницкой области экс-госслужащего подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

В Винницкой области экс-госслужащего подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

Киев  •  УНН

 • 11003 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Винницкой области экс-руководителю государственного предприятия сообщено о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения на сумму 150 млн грн. Об этом сообщает прокуратура региона, передает УНН.

“Сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия ”Мурафский карьер“ за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УК Украины). По данным следствия, директор государственного предприятия „Мурафский карьер“, в период времени с 02.06.2015 по 31.12.2018, вопреки требованиям ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодекса Украины о недрах, п. 22 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами, достоверно зная о том, что у указанного государственного предприятия специальное разрешение на пользование недрами остановлено, а в дальнейшем аннулировано, организовал, незаконную добычу флюсового известняка на территории Ждановского месторождения, находящегося в пользовании предприятия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем организована незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения — известняка флюсового в количестве 58 811 куб. м.

“Указанные преступные действия повлекли причинение ущерба государству на сумму 150 млн грн”, — добавили в прокуратуре.

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