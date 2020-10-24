В Винницкой области экс-госслужащего подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

“Сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия ”Мурафский карьер“ за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УК Украины). По данным следствия, директор государственного предприятия „Мурафский карьер“, в период времени с 02.06.2015 по 31.12.2018, вопреки требованиям ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодекса Украины о недрах, п. 22 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами, достоверно зная о том, что у указанного государственного предприятия специальное разрешение на пользование недрами остановлено, а в дальнейшем аннулировано, организовал, незаконную добычу флюсового известняка на территории Ждановского месторождения, находящегося в пользовании предприятия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем организована незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения — известняка флюсового в количестве 58 811 куб. м.

“Указанные преступные действия повлекли причинение ущерба государству на сумму 150 млн грн”, — добавили в прокуратуре.