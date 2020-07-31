У Вінниці викрили групу сутенерів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Вінниці затримали трьох осіб, які організували бізнес з надання платних сексуальних послуг. Вирішується питання про оголошення їм підозри. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували у Вінниці бізнес з надання платних сексуальних послуг, куди втягували в тому числі і неповнолітніх. Під час обшуків у фігурантів вилучено телефони, сім-карти, грошові кошти, пістолети. Троє з них затримані в процесуальному порядку. В ході розслідування перевіряється ряд інших осіб на причетність до злочинної діяльності групи”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що учасники угруповання розподілили між собою ролі. Чоловіки знаходили приміщення, а третя співучасниця вербувала жінок для заняття проституцією. Рекламу послуг розміщували в інтернеті.
“Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КпКУ. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 303 ККУ (сутенерство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої”, — додали в поліції.
Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи з 5 осіб, яка займалася створенням та утриманням місць розпусти та сутенерства.