В Виннице разоблачили группу сутенеров

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102840 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112155 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117042 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150650 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116686 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141746 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104293 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105107 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102296 просмотра

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В Виннице разоблачили группу сутенеров

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В Виннице задержали трех человек, которые организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних. Во время обысков у фигурантов изъяты телефоны, сим-карты, денежные средства, пистолеты. Трое из них задержаны в процессуальном порядке. В ходе расследования проверяется ряд других лиц на причастность к преступной деятельности группы", - говорится в сообщении.

Установлено, что участники группировки распределили между собой роли. Мужчины находили помещения, а третья соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Рекламу услуг размещали в интернете.

"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 303 УК (сутенерство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в полиции.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы из 5 человек, которая занималась созданием и содержанием притонов и сутенерства.

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