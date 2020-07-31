В Виннице разоблачили группу сутенеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Виннице задержали трех человек, которые организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних. Во время обысков у фигурантов изъяты телефоны, сим-карты, денежные средства, пистолеты. Трое из них задержаны в процессуальном порядке. В ходе расследования проверяется ряд других лиц на причастность к преступной деятельности группы", - говорится в сообщении.
Установлено, что участники группировки распределили между собой роли. Мужчины находили помещения, а третья соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Рекламу услуг размещали в интернете.
"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 303 УК (сутенерство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в полиции.
Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы из 5 человек, которая занималась созданием и содержанием притонов и сутенерства.