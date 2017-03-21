У Вінниці від вогнепального поранення загинув військовослужбовець
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У вівторок, 21 березня, від вогнепального поранення в одній із частин Вінницького гарнізону загинув військовослужбовець. Цю інформацію кореспонденту УНН-Центр підтвердили у штабі Повітряних Сил ЗСУ.
“Трагедія сталася у першій половині дня, під час підготовки до несення служби в добовому наряді. Наразі тривають слідчі дії. Справу розслідують співробітники Національної поліції у Вінницькій області”, — зазначили в штабі.
За попередньою версією поліції, військовослужбовець, якого вранці знайшли застреленим у штабі ПС ЗСУ, вчинив самогубство, застосувавши табельну зброю.
“Трагедія сталася вранці. Були проведені першочергові слідчі дії, огляд місця події. Відомості внесено до ЄРДР за ст.115. Матеріали будуть направлені до військової прокуратури Вінницького гарнізону”, — розповіла речник ГУ НП у Вінницькій області Анна Олійник.
Нагадаємо, 16 лютого ввечері поблизу залізничного вокзалу “Запоріжжя-І” у поїзді “Маріуполь-Львів” застрелився військовий.