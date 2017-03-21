В Виннице от огнестрельного ранения погиб военнослужащий

"Трагедия произошла в первой половине дня, во время подготовки к несению службы в суточном наряде. Сейчас продолжаются следственные действия. Дело расследуют сотрудники Национальной полиции в Винницкой области ", - отметили в штабе.

По предварительной версии полиции, военнослужащий, которого утром нашли застреленным в штабе ВС ВСУ, совершил самоубийство, применив табельное оружие .

"Трагедия произошла утром. Были проведены первоочередные следственные действия, осмотр места происшествия. Сведения внесены в ЕРДР по ст.115. Материалы будут направлены в военную прокуратуру Винницкого гарнизона ", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Винницкой области Анна Олейник.

Напомним, 16 февраля вечером возле железнодорожного вокзала "Запорожье-I" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военный .