У Вінниці створять футбольний музей

Клубний музей буде присвячений історії колективу, починаючи від 1958 року до нинішнього часу.

Зазначено, що представники СФК “Нива” зараз збирають атрибутику, трофеї, спортивну форму, програмки, клубні шарфики тощо в процесі підготовки до відкриття музею.

Додамо також, “Нива-В” виступає у Другій лізі (А) України і наразі посідає 5 місце з 10-ти, маючи 24 очки після 17 поєдинків.

Як повідомляв УНН, "Динамо" та "Шахтар" вийшли в півфінал Кубку України.