У Вінниці створять футбольний музей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. До 60-річчя заснування вінницької футбольної команди майстрів СФК “Нива” разом з уболівальниками ініціював створення клубного музею. Про це інформує прес-служба вінницького СФК “Нива-В”, передає УНН.
Клубний музей буде присвячений історії колективу, починаючи від 1958 року до нинішнього часу.
Зазначено, що представники СФК “Нива” зараз збирають атрибутику, трофеї, спортивну форму, програмки, клубні шарфики тощо в процесі підготовки до відкриття музею.
Додамо також, “Нива-В” виступає у Другій лізі (А) України і наразі посідає 5 місце з 10-ти, маючи 24 очки після 17 поєдинків.
Як повідомляв УНН, "Динамо" та "Шахтар" вийшли в півфінал Кубку України.