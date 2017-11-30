В Виннице создадут футбольный музей

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4560 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5488 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83922 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76469 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89765 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115742 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146005 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107427 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108845 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Виннице создадут футбольный музей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. К 60-летию основания винницкой футбольной команды мастеров СФК “Нива” вместе с болельщиками инициировал создание клубного музея. Об этом сообщает пресс-служба винницкого СФК “Нива-В”, передает УНН.

Клубный музей будет посвящен истории коллектива, начиная с 1958 года до нынешнего времени.

Отмечено, что представители СФК “Нива” сейчас собирают атрибутику, трофеи, спортивную форму, программы, клубные шарфики и т.п. в процессе подготовки к открытию музея.

Добавим также, “Нива-В” выступает во Второй лиге (А) Украины и сейчас занимает 5 место из 10-ти, имея 24 очка после 17 поединков.

Как сообщал УНН, “Динамо” и “Шахтер” вышли в полуфинал Кубка Украины.

Украинские Национальные Новости

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