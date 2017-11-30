В Виннице создадут футбольный музей

Клубный музей будет посвящен истории коллектива, начиная с 1958 года до нынешнего времени.

Отмечено, что представители СФК “Нива” сейчас собирают атрибутику, трофеи, спортивную форму, программы, клубные шарфики и т.п. в процессе подготовки к открытию музея.

Добавим также, “Нива-В” выступает во Второй лиге (А) Украины и сейчас занимает 5 место из 10-ти, имея 24 очка после 17 поединков.

Как сообщал УНН, “Динамо” и “Шахтер” вышли в полуфинал Кубка Украины.