У Вінниці металевий паркан "придавив" 5 припаркованих автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Металевий паркан впав на 5 припаркованих автомобілів на вул. Некрасова у Вінниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувача Facebook Володимира Затайдуха, який опублікував у соцмережі відповідне відео.
У коментарях до допису користувача сторінка Військової частини 3008, яка знаходиться за адресою вул. Некрасова у м. Вінниця, зазначила, що огорожа впала у зв'язку з сильними поривами вітру.
"Бесіду з власниками автотранспортів проведено, рішення задовольняє автовласників", – повідомила військова частина.
Як повідомили УНН у ГУ НП у Вінницькій області, станом на 15:00 власники автомобілів до поліції не зверталися.
Нагадаємо, у Кропивницькому у маршрутки під час руху випало вікно на дорогу.